Tiro al volo, trionfo Fabbrizi: la dedica è per l'Emilia Romagna

Equitazione, l'Emilia Romagna a Piazza di Siena: “Qui per dare un segnale"

Fabbrizi, la dedica all'Emilia Romagna

"Felice, davvero felice - ha detto a caldo Fabbrizi - E' una vittoria importante, arrivata dopo un lungo periodo di attesa. Ho lavorato tanto per poter stringere questo oro tra le mani e sono soddisfatto della mia prestazione. Ci tenevo tanto a realizzare un buon risultato, non solo per me, ma anche per dedicarlo agli amici dell'Emilia-Romagna duramente colpiti dall'alluvione dei giorni scorsi. Conosco bene la disperazione che si vive in queste occasioni, avendo vissuto in prima persona la paura del terremoto.A loro va il mio abbraccio ed il mio incoraggiamento. Ringrazio il CT Marco Conti per la fiducia, così come la Federazione, l'Arma dei Carabinieri ed i miei sponsor per il supporto costante nella mia attività".