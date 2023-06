Dell'Aquila in volo sul Mondiale

"Il passato è passato. In gara non porti i tuoi titoli, ma il tuo livello attuale". Baku tabula rasa. Vito Dell'Aquila ricomincia da zero, "dimenticando a volte di essere il campione olimpico e del mondo. Ed è un bene". Appena sei mesi dopo l'ultimo titolo iridato conquistato in Messico, comincia oggi in Azerbaigian il Mondiale , tappa fondamentale per il ranking di qualificazione verso i Giochi di Parigi 2024 . Saranno circa 1.000 gli atleti presenti, in rappresentanza di 144 Paesi e del Team Rifugiati, per 16 categorie di peso equamente divise tra uomini e donne.

Aspettative

A guidare la spedizione azzurra è proprio l'oro nato a Mesagne insieme all'altra punta di diamante della Nazionale, Simone Alessio (-80 kg), il primo italiano a vincere un titolo ai Mondiali conquistando Manchester 2019 a soli 19 anni. Ecco perché le aspettative "sono buone anche se la concorrenza sarà durissima", per usare le parole del presidente della FITA, Angelo Cito. Se a Guadalajara la scelta fu quella di portare una squadra "essenziale", ora il gruppo è "al completo: sono fiducioso per le prestazioni degli atleti di alto livello e sicuro che tutti gli altri faranno la giusta esperienza internazionale per crescere", sottolinea Claudio Nolano, Dt di una "Nazionale forte e sana".

Adattamento

La certezza di Dell'Aquila - che a Baku nel 2014 vinse il suo primo Mondiale, categoria cadetti - è che la forma è buona. "Ho lavorato duramente per sperare di essere nella migliore condizione possibile. Spero quindi che queste settimane diano i loro frutti". L'infortunio di febbraio alla costola è archiviato, nessun condizionamento verso le gare che lo vedranno nel quadrato domani: "C'è stato tutto il tempo di metabolizzare e andare avanti". Anche perché la preparazione non ha permesso altre soste. Allenarsi per un Mondiale così vicino nel tempo "è stato un po' atipico ma credo che qualsiasi siano le condizioni, ti devi adattare. Anzi, penso al lato positivo: dopo l'Olimpiade è la gara più importante, quindi poterla disputare due volte in pochi mesi è bellissimo".

Tattica

Attualmente terzo nel ranking olimpico nella categoria -58 kg, Vito non pensa agli avversari. La gara è su se stesso e sulla tattica da adottare. "Anche perché la mia categoria è piena di atleti di alto livello, non ne temo uno in particolare ma so che sarà veramente tosta contro chiunque. Non mi farò condizionare".