Parte Riminiwellness 2023: CIWAS Confederazione Wellness in prima linea con tantissime novità !

4 giorni di energia, sport ed innovazione, molto più di una Fiera con CIWAS protagonista dall’ 1 al 4 giugno con 3 main event che presenteranno tutte le ultime novità ed aggiornamenti per appassionati e professionisti del Settore Wellness. 12 i workshop gratuiti previsti nella CIWAS Educational Lounge, presso lo stand MATRIX, con le aziende Partner dove scoprire una valida alternativa alla prossima Riforma dello Sport grazie alla Partita Iva Sportiva ed al portale di Fiscozen, oppure provare dal vivo come ottenere il Certificato Medico per la palestra direttamente al Club con la Telemedicina di Entheos, o approfondire come aumentare gli iscritti grazie a FitPrime Corporate. Non mancheranno poi sessioni manageriali su come gestire al meglio il Club e workshop specifici su automazione e lead generation.

Calcio di inizio della manifestazione sarà il 1 giugno alle 16.30 in Sala Diotallevi 1 la presentazione dei risultati della Ricerca SPORT PLUS, realizzata da CIWAS, ASI, SPORT e SALUTE e IFO, che ha raccolto oltre 85.000 dati sintetizzati in circa 1.000 indicatori, 270 grafici e 4 Report Specifici la più importante ricerca in Italia sulle abitudini di UTENTI e NON UTENTI di palestre, piscine e centri sportivi. Grazie a questa ricerca il progetto CENTRI PER LA SALUTE di Ciwas si amplia con la proposta alle Istituzioni di introdurre, standardizzare e promuovere a livello nazionale l’adozione dei CREDITI SPORTIVI che, come i crediti formativi, possano influire sul rendimento o sulla riduzione delle tasse universitarie e che possano essere riconosciuti allenandosi in palestre, piscine e centri sportivi accreditati appunto come CENTRI PER LA SALUTE.

2 Tavoli di Lavoro invece vedranno coinvolto Andrea Pambianchi, Presidente CIWAS Confederazione Wellness, nella giornata di venerdì 2 giugno, il primo per confrontarsi con il Dr. Federico Smanio, responsabile dell’acceleratore di Start-Up WE SPORT UP, sui nuovi trend del settore fitness: dal metaverso al movement tracking. Il secondo appuntamento nell’arena della 24 Ore Business School per una Open Lesson dal vivo ed in streaming con gli studenti nella quale verranno approfondite visione e strategie di CIWAS per rendere più autorevole il settore e condividere le prospettive per il futuro. Un’agenda fitta ed impegnativa per organizzatori e partecipanti; per questo nella lounge CIWAS saranno presenti anche 6 poltrone massaggianti MATRIX e sarà possibile prendere degli appuntamenti One_To_One nell’ HUB PARTNERSHIP & NETWORKING con i referenti di 11 aziende partner.