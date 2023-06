Dell'Aquila ko: mano fratturata

Un colpo, il fastidio, il dolore che aumenta sempre di più fino a impedire i movimenti: è qui che finisce il Mondiale di Vito Dell’Aquila. Frattura del terzo metacarpo della mano destra, leggermente scomposta. Una sentenza per Baku - con l’uscita ai quarti - ma anche per il Grand Prix di Roma della prossima settimana: non sarà probabilmente necessaria l’operazione ma il recupero in pochi giorni è praticamente impossibile, come conferma anche il medico della Nazionale, Giuseppe Flotti. Lo staff sanitario predisporrà tutto il necessario per una ripresa «veloce e senza complicazioni», assicura il presidente della FITA, Angelo Cito, pur confermando «un cambio di programma stagionale. Ma nello sport gli infortuni vanno messi in conto, Vito ha la freddezza e la determinazione giusta per affrontare e superare questa situazione al meglio».