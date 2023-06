Pentathlon, Coppa del mondo: Micheli vince e ottiene pass olimpico

ANKARA (TURCHIA) - Elena Micheli vince per la prima volta in carriera la finale della World Cup 2023 di Pentathlon Moderno , ad Ankara , in Turchia , conquistando così la prima carta olimpica azzurra per le Olimpiadi di Parigi 2024 . La Micheli ( Carabinieri ), campionessa del mondo in carica e reduce da una gara di altissimo livello, precede la turca padrona di casa Ilke Ozyuksel , bronzo mondiale un anno fa, e la francese Marie Oteiza . Podio solo sfiorato invece per l'altra azzurra in gara, Alice Sotero (Fiamme Azzurre), che chiude al quarto posto.

Bittner, presidente Pentathlon Moderno: "Risultato straordinario"

Il Presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Fabrizio Bittner rende omaggio alle atlete azzurre in Turchia: “Un risultato straordinario, per il quale devo ringraziare le atlete per l’impegno, Elena Micheli e Alice Sotero, in primis e tutto il settore tecnico a partire dal Direttore Tecnico Andrea Valentini che ha creato le condizioni per simili risultati. Siamo consapevoli di avere due fuoriclasse del Pentathlon Moderno mondiale, e devo anche ringraziare il Consiglio Federale che le sostiene per farle allenare al meglio, consapevoli tutti del patrimonio sportivo che dobbiamo gestire. I risultati alla fine sono sempre frutto di sinergie a più livelli“.

Pentathlon, attesa per la finale maschile

Non solo donne: alle 15, ora italiana, andrà in scena anche la finale maschile che metterà in paio un altro pass olimpico per il vincitore. L'Italia è rappresentata in gara da Matteo Cicinelli (Carabinieri).