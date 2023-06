Stop ai quarti della categoria -54 kg per Teodoro Del Vecchio. Ai Mondiali di Baku è stato sconfitto in due round dallo spagnolo Vazquez, poi d’argento. Oro è al debuttante coreano Tae-Joon Park. Fermata ai sedicesimi Sofia Zampetti, battuta dalla turca Yildirim nei -46 kg dominati dalla croata Stojkovic (unica atleta che in Azerbaigian ha confermato il titolo ottenuto sei mesi fa a Guadalajara). Oggi in pedana Stefano Maggiore (-74 kg) e Cristina Gaspa (-62 kg).