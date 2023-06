Mondiale di Footvolley FWL - Roma 2023

Si assegna in Italia il primo titolo Mondiale della storia del Footvolley. Il torneo, patrocinato da Roma Capitale, è in programma il 9, 10, e 11 giugno al Pinetina Beach Village di Ostia e vede la partecipazione di 17 Paesi provenienti da 4 continenti: Africa, America, Asia, Europa.

Presenti le prime coppie di ogni rispettivo ranking nazionale. A rappresentare l’Italia maschile saranno i vice-campioni d’Europa in carica, Alain Faccini e Federico Iacopucci, mentre in campo femminile le sorti azzurre saranno affidate a Elisabetta Fiorella e Sara Cupellini.

In programma anche 2 match-ambassador che impegneranno una ricca schiera di ex calciatori e personaggi dello spettacolo: tra questi, Pluto Aldair, e Max Tonetto. A premiare gli atleti saranno Simone Perrotta, campione del mondo nel 2006 con la nazionale di Marcello Lippi, e Rodrigo Taddei, 2 coppe Italia e 1 Supercoppa italiana conquistate da calciatore della Roma tra il 2007 e il 2008 e oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Footvolley brasiliano.

L’ingresso è gratuito e consentirà di assistere anche al concerto dei Cantina Band che chiuderà ufficialmente la manifestazione.

L’evento sarà trasmesso in diretta in oltre 35 Paesi. In Italia sarà Dazn a garantire la diretta delle fasi finali della manifestazione, con un collegamento live dalle 16,30 di domenica 11 giugno. Presenti anche Direct Tv, che trasmetterà l’evento negli Stati Uniti e in America Latina, Case tv che ha l’esclusiva per il Brasile, oltre ad Arena Sport Tv per i Paesi Balcanici (Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Bulgaria, Kosovo, Albania, Macedonia del Nord, Grecia e Turchia europea) e Charton Sport per Israele.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’intera manifestazione attraverso il portale ufficiale della Footvolley World League (https://footvolleyworldleague.com), quello della Lega europea (https://footvolleyeurope.com/). Informazioni puntuali e costanti saranno garantite anche da Corriere dello Sport-Stadio e Rai Radio 1, media partner ufficiali della manifestazione.

La conferenza stampa di presentazione è in programma a Roma, mercoledì 7 giugno alle ore 14, nell’Aula Giulio Cesare, in Campidoglio.

Interverranno: l’Assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, il presidente del Comitato Organizzatore (Playfootvolley), Frederic Salamone, i due principali Ambassador della manifestazione e del Footvolley italiano, Aldair Nascimento do Santos e Max Tonetto, oltre ai nazionali azzurri Alain Faccini, Federico Iacopucci, Sara Cupellini, Elisabetta Fiorella.