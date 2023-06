Rieti Sport Festival, agorà dello sport: tutti in piazza con l'ottavia edizione

Il Rieti Sport Festival scende nell’agorà della polis sabina. Tutti in piazza infatti per l’ottava edizione che torna dall’8 all’11 giugno nella sua collocazione naturale nel suo ruolo di attrattore sportivo che dà spazio e voce a tutti coloro che praticano e amano lo sport. Il Rieti Sport Festival si trasferisce di nuovo in piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore della città in cui verranno posizionate strutture polivalenti nel centro storico per una ottava edizione che si preannuncia piena di discipline sportive. Sarà possibile svolgere contemporaneamente, grazie ad un imponente allestimento, le attività sportive del territorio tra cui il padel, il calcio, il basket, golf, volley, rugby, tennis, arti marziali, ciclismo, ginnastica ritmica, yoga, Aerial, TRX, Pole Dance, Super Jump, Pilates, Zumba, Jujitsu, BJJ, Kudo, Muay Thai, scherma, mamanet. Una sezione particolare sarà dedicata alle discipline acquatiche lungo il fiume Velino e agli sport inclusivi come baskIN per disabili fisici e mentali e tennis in carrozzina e mamanet, gioco del cachibol a cura della More Sport per il progetto Movimento è benessere dell’ALCLI DONNA e ASL rivolto alle malate oncologiche della provincia di Rieti. Anche nell’ottava edizione una significativa collaborazione con le Federazioni sportive : Federazione italiana Golf, Federazione italiana Rugby, Figc Lega Regionale, Cip e Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Penthatlon, Fidal, Special Olympics. Sono state coinvolte molte associazioni sportive che contribuiscono a far crescere il tessuto sportivo, sociale ed economico della città, tra cui: Fortitudino BaskIn, Rieti Bike Park, Xtreme Gym, Forza e Libertà, Associazioni di calcio, rugby, tennis, golf, Ju Jitsu Rieti Planet, AVIS, Italia Street Basket Circuit, Associazione Salsa e non solo, SAFETY & DEFENCE ADS, Avventuristicando Moby’s Sub APNEA BLU, Terminillo 360°, Associazione Cani Salvataggio ACS, ASD Mos Ferri scherma storica, ASD Club Scherma Rieti, 987 Enduro Racing team, More Sport. Confermata la collaborazione con il Liceo Scientifico Sportivo Jucci, già partner culturale nelle scorse edizioni. Le istituzioni condividono il progetto di promozione sportiva e territoriale che non si è mai fermato nemmeno durante la pandemia, riconoscendone il valore sociale ed economico nonché di crescita. Una sinergia d’intenti che fa presagire un ottimo gioco di squadra per la 4 giorni di giugno che apre come sempre l’estate nel centro Italia.

"Mi aspetto un’invasione di campo – ha commentato il co-ideatore del Festival, Sergio Battisti, dopo la novità di un ritorno in piazza del Festival con tutti campi allestiti e diffusi, dal fiume Velino al Palacordoni con le arti marziali e la ginnastica ritmica – ringrazio tutte le istituzioni e Stefano Meloccaro che continua a credere fortemente nel festival che vogliamo vivere come una bella festa per la città e per il Centro Italia".

Anticipazioni sul progamma

Apertura del Villaggio sportivo Vittorio Emanuele II alle ore 17 con l’inizio di tutte le attività, alcuni tornei saranno già in svolgimento dalla mattina. Ogni sera alle 19.30 spazio “Melo Racconti”, un talk a cura del direttore artistico, Stefano Meloccaro, sul palco principale con una storia di sport premiata con il tradizionale PREMIO RSF, a seguire musica live.

8 giugno: il conduttore, attore e scrittore Neri Marcorè, il noto giornalista mediaset, Giuseppe Brindisi, la campionessa del mondo di penthathol Elena Micheli, il campione di bike trial Diego Crescenzi

9 giugno: il campione del mondo di rally, Miki Biason, il pilota reatino Francesco Maria Fenici, protagonista della Carrera Cup sulla sua Porsche 911 GT3,

10 giugno : l’imitatore degli allenatori Edoardo Mecca, il campione argentino di palleggio che al guinness del primati ha vinto con 16 ore ininterrotte, Cesar Normando Cruz .

11 giugno: il comico, attore, regista Giovanni Vernia per la prima volta a Rieti.



Spazio speciale per le arti marziali:

Sabato 10 giugno ore 17 Stage nazionale di arti marziali WASCA Csen al PalaCordoni, Galà dei Giganti

Domenica 11 giugno alle ore 12: una rappresentanza della FIJLKAM, guidata dal responsabile provinciale settore karate M° Danilo Di Pietro, si esibirà in una dimostrazione di karate e judo. Presenti anche atleti azzurri veterani, 3 atleti della nazionale italiana di karate e 2 atleti di interesse nazionale del judo che si esibiranno in una breve dimostrazione.

Dalle arti marziali al calcio, atteso l’omaggio a Maradona e Pelè, con l’allestimento del Museo Maradona, la leggenda del calcio mondiale e come scrive la Treccani: Maradona è stato un fenomeno sociale e culturale e anche politico anche grazie alla straordinaria eco mediatica generata da ogni suo gesto. Previsto anche evento AIAC RIETI sul “ Vivere e Conoscere il calcio femminile”.



Protagonisti anche i Presidenti di Federazione del Rugby e della Fidal, Innocenzi e Mei.

Durante la 4 giorni ci sarà possibilità per tutti di provare gratuitamente tutte le discipline sportive. Per la prima volta al Festival, l’associazione culturale Rieti Respira Africa con danza, musica e canti dell’Africa Occidentale, esibizione venerdì 9 giugno. Il Festival, ha dato visibilità nazionale al territorio reatino, anche grazie ai grandi personaggi venuti in città per ricevere i tradizionali Premi RSF nati come un riconoscimento ad artisti, atleti, professionisti che si sono distinti per la valorizzazione dello sport.

L’edizione 2023 è stata supportata dalla Regione Lazio, dal Comune di Rieti, dalla Provincia di Rieti, dalla Fondazione Varrone, patrocinata da Sport e Salute e dal CONI LAZIO. Si conferma il sostegno prezioso di uno dei principali gruppi bancari d’Europa Intesa Sanpaolo e il supporto di alcune delle migliori aziende italiane nel food: DimmidiSì - La Linea Verde, gruppo italiano leader nell'ortofrutta, Zanetti Formaggi e Igor Gorgonzola. In questa edizione arriva la COCA COLA con la sua linea di prodotti per lo sport. Automotive Rieti è ancora una volta, mobility partner della manifestazione. Rinnovata anche quest'anno la partnership con Sky Sport e il Corriere dello Sport.

Non rimane che iniziare il conto alla rovescia per la Festa dello sport più attesa dell'anno. Taglio del nastro l’8 giugno alle ore 17 in piazza Vittorio Emanuele II. Rieti respira sport. Tutto il programma aggiornato ed eventuali modifiche sul sito www.rietisportfestival.it e sui social Instagram e Facebook.