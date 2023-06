Grand Prix di Taekwondo, il grande sport in scena dal 9 all'11 giugno

Domani il World Taekwondo Grand Prix prende il via con la cerimonia d’apertura nello scenario unico di Piazza di Spagna . Come di consueto ad aprire la kermesse sarà l'esibizione del Demo Team , la spettacolare squadra di taekwondo freestyle. Da venerdì poi saranno gli atleti a fare sul serio.

L’appuntamento sportivo si terrà al Foro Italico dal 9 all'11 giugno, e vedrà la partecipazione di 265 atleti provenienti da 49 nazioni, inclusa una rappresentanza di rifugiati. La nazionale italiana sarà composta da 13 convocati, pronti a difendere i colori del loro paese.

Tra i protagonisti italiani più attesi senza dubbio Simone Alessio, fresco trionfatore ai Campionati del mondo di Baku, primo nel ranking mondiale e vincitore della medaglia d'oro nell'edizione 2022 del Grand Prix. Il campione olimpico Vito Dell'Aquila, purtroppo, non potrà partecipare al World Taekwondo Grand Prix a causa di un infortunio alla mano subito durante il campionato mondiale della scorsa settimana. Nella squadra femminile, le speranze sono riposte in Maristella Smiraglia, categoria -73kg, che si è aggiudicata il bronzo nella scorsa edizione del Grand Prix. L’atleta italiana è pronta a sfidare le avversarie internazionali e a lottare per un posto sul podio.

L'evento promette di offrire un'esperienza indimenticabile per gli appassionati di taekwondo, con una competizione ad altissimo livello e la presenza dei migliori atleti del mondo. Il Roma Grand Prix rappresenta una grande opportunità per gli atleti italiani di mettersi alla prova e dimostrare il loro valore sul palcoscenico internazionale. “Siamo pronti ancora una volta a dare il meglio di noi, sul piano dell'organizzazione e su quello sportivo - spiega il presidente della Fita, Angelo Cito -. Crescere di anno in anno, edizione dopo edizione, è una bella sfida, emozionante e stimolante al tempo stesso. e noi fino ad oggi non abbiamo dl uso nessuno. Come hanno spiegato l'assessore Alessandro Onorato e il Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, in occasione della conferenza stampa, ormai siamo diventati un punto di riferimento anche per altre realtà. Spettacolo, sport, agonismo, divertimento, giovani promesse: un mix difficilmente imitabile. Unico rammarico l'assenza di Vito Dell'Aquila, ma gli altri azzurri combatteranno anche per lui”.