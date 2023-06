Al via il World Taekwondo Roma Grand Prix 2023

Il World Taekwondo Roma Grand Prix 2023 è ufficialmente iniziato. Con la meravigliosa cerimonia d’apertura, nella straordinaria cornice di Piazza di Spagna, l’evento che segue i Mondiali di Baku della scorsa settimana, e che lancia la volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024, ha preso il via.

A caratterizzare l’opening capitolino è stato il Demo Team Italia, che si è preso la scena con 18 dei suoi atleti, (fra ragazzi e ragazze), unito a 10 esponenti del World Taekwondo Demo Team, per un totale di 28 interpreti della disciplina sul palco, capaci di emozionare le autorità e il pubblico presente.

Da domani invece sarà il momento della gara vera e propria. Si comincia venerdì 9 per poi proseguire sino a domenica 11 giugno.

Nella prima giornata, per l’Italia, vi saranno in gara Giada Al Halwani e Paulina Armeria (-57 kg), Dennis Baretta (-68 kg) e Mattia Molin (+80 kg): i quattro azzurri cercheranno di arrivare più lontano possibile in tabelloni di altissimo livello.

A sostenerli, sugli spalti dello stadio Pietrangeli del Foro Italico, ci sarà un tifoso speciale, quel Vito Dell’Aquila, campione olimpico a Tokyo, che si è infortunato alla mano qualche giorno fa ai Mondiali: “Guarderò questo Grand Prix in veste di sostenitore dei miei compagni di squadra, in attesa di poter tornare sul tatami a combattere”.