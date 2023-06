Mondiale Footvolley FWL, in Campidoglio la conferenza stampa di presentazione del torneo

La manifestazione in programma in Italia assegnerà il primo titolo mondiale della storia del footvolley . Il torneo, patrocinato da Roma Capitale, è in programma il 9, 10, e 11 giugno al Pinetina Beach Village di Ostia e vede la partecipazione di 17 Paesi provenienti da 4 continenti: Africa, America, Asia, Europa. Presenti le prime coppie di ogni rispettivo ranking nazionale. A rappresentare l’Italia maschile saranno i vice-campioni d’Europa in carica, Alain Faccini e Federico Iacopucci , mentre in campo femminile le sorti azzurre saranno affidate a Elisabetta Fiorella e Sara Cupellini . "Oggi è una giornata importante, avevamo preso un impegno che abbiamo mantenuto, quello di dare un sostegno concreto a chi ha avuto il coraggio di investire in un settore che noi crediamo avrà molta fortuna". Così Alessandro Onorato , Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, durante la presentazione del Mondiale di Footvolley FWL in programma a Roma nel prossimo weekend. "Abbiamo la fortuna di avere 20 km di costa – ha aggiunto – con centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze che giocano a pallone e che sistematicamente giocano a footvolley. Questo lavoro sarà importante per lo sviluppo turistico del cosiddetto mare di Roma, che troppo spesso e troppa gente ha dimenticato. Noi vogliamo che si torni a parlare di Ostia in chiave positiva, come merita e questo appuntamento è un momento unico".

Grande soddisfazione esprime anche: "Abbiamo fatto un passettino in più – ha detto l'ex calciatore della Roma e ambasciatore del footvolley - rappresenteremo 4 Continenti e credo che sia la prima volta per il footvolley. Mi piace vedere tutti questi paesi che si uniscono per uno sport, staremo insieme per 4 giorni e fonderemo le nostre tradizioni e culture". Gli fa eco il presidente della Playfootvolley,: "Mi rende orgoglioso essere riuscito ad organizzare un mondiale a Roma, la mia città. Tutto il mondo ci sta guardando e Roma sta dando un segnale internazionale per uno sport che avrà finalmente il riconoscimento che merita".In programma anche 2 match-ambassador che impegneranno una ricca schiera di ex calciatori e personaggi dello spettacolo: tra questi,, e. A premiare gli atleti saranno, campione del mondo nel 2006 con la nazionale di, e, 2 coppe Italia e 1 Supercoppa italiana conquistate da calciatore della Roma tra il 2007 e il 2008 e oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Footvolley brasiliano.L’e consentirà di assistere anche al concerto dei Cantina Band che chiuderà ufficialmente la manifestazione. L’evento sarà trasmesso in diretta in oltre 35 Paesi. In Italia sarà Dazn a garantire la diretta delle fasi finali della manifestazione, con un collegamento live dalle 16,30 di domenica 11 giugno. Presenti anche Direct Tv, che trasmetterà l’evento negli Stati Uniti e in America Latina, Case tv che ha l’esclusiva per il Brasile, oltre ad Arena Sport Tv per i Paesi Balcanici (Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Bulgaria, Kosovo, Albania, Macedonia del Nord, Grecia e Turchia europea) e Charton Sport per Israele.Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’intera manifestazione attraverso il portale ufficiale della Footvolley World League , quello della Lega europea . Informazioni puntuali e costanti saranno garantite anche da, media partner ufficiali della manifestazione.