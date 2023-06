Mondiale Footvolley, Italia: Iacopucci e Faccini mandano ko il Belgio

È un’Italia piuttosto convincente quella che si è presentata sulla sabbia del Pinetina Beach Village, ad Ostia, per la giornata d’esordio al Mondiale di Footvolley FWL. Dopo l’impasse iniziale (16-18 dalla Spagna), i due azzurri Federico Iacopucci e Alain Faccini hanno saputo riscattarsi imponendo il 18-14 al Belgio. Decisamente più netta la vittoria sul Marocco (che chiude all’ultimo posto il girone B). Molto soddisfacente anche il percorso di Elisa Mainardi e Elisabetta Fiorella, capaci di imporsi 18-7 sulla Svezia e di far soffrire la straordinaria coppia brasiliana composta da Natalia Guitler e Vanessa Tabarez (12-18). Formidabili le acrobazie che hanno portato le azzurre a un soffio dal 12 pari, col pallone che ha toccato la sabbia pochi centimetri oltre la linea dell’out. Poi lo sprint delle brasiliane che, sul finire del match, ritrovano coraggio e colgono il secondo successo di giornata. Il programma del venerdì si chiuderà alle 19,40 con il match dell’Italia femminile contro la Spagna. In palio il secondo posto nel girone A.