World Taekwondo Roma Grand Prix, Day 2

Altra importante giornata di gare è andata in archivio allo stadio Nicola Pietrangeli, dove non è mancata anche oggi, nell’impianto capitolino del Foro Italico, la visita di alcune importanti autorità, fra cui Mario Pescante, Membro per l’Italia del Comitato Internazionale Olimpico (CIO). In attesa dell’ultima giornata della manifestazione, prevista per domani, domenica 11 giugno, ecco come sono andate le cose nel Day 2 del World Taekwondo Roma Grand Prix, con tre categorie coinvolte e quattro azzurri sui tatami .



Fra gli azzurri, a distinguersi, sono stati Natalia D’Angelo (-67 kg), fermata agli ottavi dalla serba Aleksandra Perisic (0-2= 1-3; 1-3) dopo aver battuto nei sedicesimi la cilena Claudia Gallardo (2-0 = 2-0; 3-1), e un coraggioso Giuseppe Foti (-58 kg), bravo a superare il primo turno contro l’ivoriano Issa Diakitè (2-0 = 9-5; 12-0) salvo poi fermarsi contro il fortissimo coreano Jun-seo Bae (1-2 = 0-6; *8-8; 1-13); mentre Alessandra Ilic e Maristella Smiraglia (entrambe +67 kg) si sono fermate ai sedicesimi di finale, rispettivamente contro la cinese Zeqi Zhou (0-2 = 0-14; 11-13) e la turca Sude Yaren Uzuncavdar (0-2 = 1-8; 5-9).