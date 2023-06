Mondiali Footvolley, l'Italia maschile vola in semifinale

L'Italia maschile di Footvolley vola in semifinale. Nel campionato del Mondo FWL in programma ad Ostia, Federico Iacopucci e Alain Faccini rispettano il pronostico eliminando prima la Norvegia (2-0) agli ottavi di finale e poi l'Argentina (2-0) staccando così il pass per le semifinali in programma oggi alle ore 13.45.