Al Foro Italico il giorno del Titano

È il giorno del Titano. Il Foro Italico ha raggiunto il massimo della carica, il Pietrangeli ormai è al culmine della passione e aspetta solo lui per far schizzare in alto i decibel: Simone Alessio , campione del mondo e detentore del titolo di Roma. Il leader dei -80 kg, concentrazione totale alla vigilia, è pronto a chiudere in bellezza il Grand Prix . Non si è concesso neanche uno strappo alla sua routine pre-gara, né una deviazione da una strada già tracciata e percorsa chissà quante volte.

Abitudini

Per due giorni ha tifato il resto del gruppo azzurro, incitando ogni compagno dagli spalti. Poi ha tirato giù la saracinesca ed è entrato nel suo mondo. "Ogni campione ha le proprie fragilità, spiega Claudio Nolano che lo conosce da quando era poco più che un bambino, anche Simone, come tanti altri, sente il bisogno di ancorarsi alle sue certezze". È stato proprio il Direttore tecnico della Nazionale a ribattezzare "Titano" questo ragazzo di 23 anni che sfiora i due metri. "Glielo dico tutte le volte che sta per iniziare un combattimento, gli do l’ultima scossa prima di presentarsi davanti all'avversario". Piccole abitudini che diventano una corazza. La seconda, perché poi c’è quella da utilizzare in gara. A fargliela indossare deve essere il team manager Claudio Treviso, lo stesso che poi gli deve custodire la bottiglietta d’acqua, e poi vengono le maltodestrine da assumere in un momento prestabilito. Riti che creano una barriera. "Alla mia scaramanzia non rinuncio, ci scherzava su Alessio appena pochi giorni fa dopo l’oro mondiale vinto a Baku, sono piccoli gesti che mi porto dietro da anni e che ormai fanno parte di me".

Speranza

Scongiuri a parte, su Alessio confluisce l’aspettativa non solo del pubblico ma dell’intera Nazionale. Si punta sull’asso nel tentativo di digerire il pizzico di delusione per lo zero nella casella delle medaglie. Ieri è uscita subito ai sedicesimi Maristella Smiraglia, che nei +67 kg difendeva il bronzo conquistato nel 2022. Si è interrotto agli ottavi, invece, il percorso di Natalia D’Angelo. "L’emozione di gareggiare in casa è stata fortissima, ha raccontato la 24enne della categoria -67 kg, non ho combattuto male, ma devo ancora insistere sul lavoro che sto portando avanti e sono sicura che alla fine il risultato arriverà. Penso già ai Giochi Europei per riscattarmi".

Misura

"Alzare l’asticella e provare ad andare oltre con le nuove leve del taekwondo azzurro non è facile, spiega il D.t. Nolano, perdere di misura ci sta". Proprio quello che è capitato a Giuseppe Foti: nei - 58 kg (in cui mancava Vito Dell’Aquila, assente per infortunio) è riuscito a portare al terzo round il coreano Bae, appena salito di categoria e già campione del mondo in Azerbaigian. "È stata la mia prima volta a livelli così alti, le parole del 20enne siciliano, mi è mancata l’esperienza: avrei potuto fare di più all’inizio, ammetto che non ci ho creduto fin da subito e alla fine l’ho pagata". Ma è comunque "un ottimo punto di partenza", secondo Nolano. "Sono contento di ciò che è riuscito a dimostrare Giuseppe. Parliamo di un ragazzo che vive all’ombra di Vito, ma con talenti come il suo l’Italia può già puntare oltre Parigi 2024".