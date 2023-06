Mondiale di Footvolley FWL di Roma, Brasile campione!

Doppietta per il Brasile al Mondiale di Footvolley FWL, che si è tenuto al Pinetina Beach Village di Ostia. E brasiliani sono stati anche i migliori giocatori del torneo, con la premiazione di Sandrey de Oliveira Santos per gli uomini e Natalia Guitler per le donne. Niente da fare per gli avversari che si sono dovuti arrendere ai carioca sia in campo maschile che femminile. A contendere la finale sono state le squadre della Spagna per le ragazze, e quella di Israele per gli uomini, che sono comunque stati in grado di impegnare i brasiliani fino al terzo set.