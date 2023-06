Special Olympics, parte l'avventura ai Giochi Mondiali in Germania

Ieri il Salone d’Onore del CONI, meraviglioso scenario di tante premiazioni e celebrazioni pre e post Olimpiche, ha ospitato la delegazione italiana di Special Olympics che parte il 17 per i Giochi Mondiali in Germania. Un'ampia rappresentanza composta da 142 persone, di cui 97 Atleti, 41 Coach e 4 Delegati, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, del Ministro per lo Sport e Giovani Andrea Abodi, del Presidente Special Olympics Italia Angelo Moratti e del Presidente del CIP Luca Pancalli, è stata salutata da Istituzioni e media. Anche Giorgia Meriano, atleta Special Olympics che ai Mondiali gareggerà nel nuoto, tra i relatori in rappresentanza della delegazione italiana. Ad aprire la Conferenza stampa 16 Atleti Azzurri Special Olympics schierati sul palco, 16 voci a testimoniare la conquista dopo tante difficoltà, l'emozione della partenza e la gioia di esserci.

Il presidente del Coni Malagò ha detto: «Siamo orgogliosi dell’utilizzo dei cinque cerchi da parte vostra. Vedo tanta sana competitività qui. Il messaggio di Special Olympics è partito da lontano e, come il mare, arriva ovunque. Siamo orgogliosi di avervi nella grande famiglia del Coni». «Non dobbiamo sprecare queste occasioni di crescita. Facciamo sì che questa avventura diventi un importante bagaglio di vita - le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi - Per noi è un fotogramma questo Mondiale ma per le persone che vi partecipano è il senso della vita stessa. Siete sempre sorridenti e noi, che abbiamo una responsabilità politica, dobbiamo fare tesoro di queste esperienze. Sono entusiasta di raggiungervi a Berlino, sono totalmente ispirato da voi». Il presidente di Special Olympics Italia Angelo Moratti ha lanciato il suo messaggio: «Abbatteremo I muri dell’indifferenza e della discriminazione. Vi raggiungerò nei prossimi giorni e vi voglio dedicare i miei migliori auguri». E così Luca Pancalli, presidente del Cip. «Se potessimo fare l’esegesi della strategia del percorso di Special Olympics potremmo dire che l’inclusività è la filosofia alla base del movimento. Io con tutte le mie energie cercherò di tenere unita la famiglia delle disabilità in Italia. Special Olympics è una realtà incredibilmente energetica, una vera famiglia». In chiusura della Conferenza è intervenuta Arisa che prima di intonare l'inno di Mameli abbracciata a Giorgia Meriano, atleta del nuoto, ha detto; «Mi riempie sempre il cuore stare a contatto con la spontaneità con la quale vi esprimete. Non avete sovrastrutture e siete sempre sorridenti».

Parte dunque l’avventura alla volta di Hannover, capoluogo del Land della Bassa Sassonia, host city dei partecipanti italiani, per poi trasferirsi il 16 giugno a Berlino pronta a sfilare, il giorno successivo, alla Cerimonia di Apertura presso l'Olympic Stadium. Per l’occasione, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, sarà al fianco degli atleti per rappresentare il nostro Paese. Dal 17 al 25 giugno prossimi, infatti, l’appassionato Team Italia, sarà impegnato a competere nell’edizione numero 16 dei Giochi Mondiali Special Olympics, in programma per la prima volta, in Germania. Numerose le discipline sportive che li vedranno protagonisti: Atletica, Badminton, Bocce, Bowling, Calcio a 5 unificato, Equitazione, Ginnastica artistica e ritmica, Golf, Nuoto, Pallacanestro tradizionale e unificata, Pallavolo Unificata, Beach Volley Unificata, Tennis e Tennistavolo. Molte delle discipline sportive presenti ai Mondiali di Berlino saranno rappresentative dello Sport Unificato: Atleti ed atleti partner, rispettivamente con e senza disabilità intellettive, giocano insieme nella stessa squadra. Le gare inizieranno il 18 e si concluderanno il 25, giorno della Cerimonia di Chiusura dei Giochi.



Ma il sogno azzurro, come tutte le grandi imprese, va sostenuto: ecco allora che Special Olympics Italia ha lanciato una Campagna di raccolta fondi Adotta un Campione® che ha lo scopo di sostenere i costi di trasferta della delegazione italiana ai Giochi Mondiali di Berlino. La donazione è libera ed ogni contributo confluirà all'adozione. L'ammontare complessivo richiesto, per ogni azzurro, è di duemila euro. #ioAdottounCampione.