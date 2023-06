Federico Morisio alle Fiji sfida l'onda più pericolosa del mondo

La grande passione per lo sport, spinge Federico Morisio a praticare Windsurf all’età di nove anni tutte le estati fino al liceo. Dopo essersi iscritto alla facoltà di Ingegneria, parte per le Hawaii, la Mecca del Windsurf, e lì la sua vita cambia per sempre. Quel viaggio gli permette di capire che non si tratta solo di una passione, ma di un qualcosa di molto più grande: inizia così la sua carriera da atleta professionista.