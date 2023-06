Jacobs criticato, Mei lo difende: "Bisogna stargli vicino"

Mei difende Jacobs: "Stiamogli vicino"

"Bisogna stargli vicino. Fare un'exploit come il suo ti porta in un'altra dimensione. Un'atleta per far bene deve essere il più spensierato possibile", così Mei a margine della presentazione della maglia azzurra della nazionale di atletica leggera al Salone d'Onore del Coni. Poi ha aggiunto: "Lui non è stato fortunato in questi due anni. Abbiamo detto che il 2022 è stato negativo, ma ha vinto i Mondiali con record europeo nei 60 e gli Europei . I Mondiali sono la perla che gli manca, è chiaro che si vuol vincere quello. Ma se come lo scorso anno non corre al Golden Gala e ha problemi a maggio-giugno e poi mi porta in estate a quello che ha fatto negli ultimi due anni allora ci sta".