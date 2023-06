World Skate Tour, dal 18 al 25 a Roma i migliori skater del mondo

Sulla scia del grande successo dei mondiali Street 2021, tenutisi nel Parco del Foro Italico di Roma e della tappa successiva dello scorso anno al Colle Oppio, Roma ha consacrato il suo ruolo di capitale mondiale dello Skateboarding. Quest’anno ci sarà anche il mondiale Park ad Ostia e il prossimo anno ospiterà i due mondiali di Street e di Park in occasione dei World Skate Games 2024 assegnati all’Italia Torna dunque a Roma il grande skateboarding mondiale con la tappa del “World Skateboarding Tour Roma 2023” allestita presso lo skatepark davanti al Colosseo, celebrato anche dal New York Times. Come cornice per l’edizione 2023 è stata scelta anche quest’anno la collinetta del parco del Colle Oppio sovrastante l’Anfiteatro Flavio, luogo di straordinaria bellezza ed unicità, che consentirà di donare alla manifestazione un prestigio ineguagliabile nel panorama internazionale in un impianto tra i più belli e spettacolari del mondo. Lungo i lati lunghi dello skatepark sono state allestite due tribune (Colle Oppio e Colosseo) che potranno ospitare fino a 2.500 spettatori paganti. L’evento fa parte di un progetto congiunto tra la Federazione Internazionale World Skate, Sport e Salute e la Federazione Italiana Sport Rotellistici, sotto l’egida del CIO, e proseguirà anche nei prossimi anni, con la città eterna che ospiterà fino al 2025 una delle tappe del “World Skateboarding Tour Street”. 275 atleti partecipanti (83 donne e 192 uomini), provenienti da 57 paesi di tutti i cinque continenti, saranno presenti a WST - Street Skateboarding Rome 2023, tappa che assegnerà punti utili alla qualificazione olimpica verso Paris 2024. “Siamo in un luogo iconico con un simbolo iconico alle spalle. Qui si è realizzata la sintesi dell'attività di Sport e Salute. Fino a poco fa, questo era un luogo di dolore, di spaccio. Ora è diventato un luogo appendice del Foro Italico, perché Sport e Salute resta qui 365 giorni l'anno. Abbiamo sostituito i disvalori con i valori dello sport''. Le parole del presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli. "Siamo ormai diventati la Wimbledon dello skateboard", ha sottolineato Sabatino Aracu, presidente World SKATE e Fisr. "La nostra volontà come Sport e Salute è sempre quella di dare un aiuto e una partnership a Federazioni che hanno interesse a sviluppare il loro prodotto, e non a quelle mature, che già campano da sole. Uno sviluppo, quindi, un po' da venture capital". Le parole di Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute. “I grandi eventi sportivi sono fondamentali per cambiare la città e quello che vivremo qui a Colle Oppio è un esempio emblematico” ha rimarcato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.