Bodybuilding: Andrea Presti conquista il 2° posto all’EMPRO Classic di Alicante

Parte positivamente la stagione agonistica 2023 di Andrea Presti, icona del bodybuilding italiano. L’atleta azzurro ha conquistato il 2° posto, nella categoria “Open” (ovvero senza limiti di peso) all’EMPRO Classic di Alicante (Spagna) una delle gare più importanti, in ambito europeo, del circuito IFBB Pro (International Federation of Bodybuilding & Fitness), con l’obiettivo di centrare, per il 3° anno consecutivo, la qualificazione a “Mister Olympia” (è la più importante manifestazione internazionale di culturismo e si tiene, annualmente, negli Stati Uniti, a partire dal 1965). Quest’anno è in programma dal 2 al 5 novembre 2023, ad Orlando (in Florida/USA), presso l’Orange County Convention Center. Il campione bresciano sta portando, già da diversi anni, il culturismo tricolore ai vertici mondiali (dopo 28 anni dall’ultima partecipazione, al Mister Olympia, da parte un atleta italiano) ed è un punto di riferimento per migliaia di praticanti del settore.

“E’ una partenza di stagione più che positiva, sia per il numero che per la qualità degli atleti in gara nella categoria Open” ha dichiarato Andrea Presti. “Proseguirò con il coach Mauro Sassi, che mi segue da sempre, la preparazione per la prossima gara in calendario. Il nuovo appuntamento è per il “Mister Big Evolution Pro” di Estoril. Una gara per me emotivamente ancora più importante, perché, appena 12 mesi fa, ho conquistato, proprio qui in Portogallo, il pass per Mister Olympia 2022. Quest’anno parteciparvi è diventato ancora più difficile, perché solo vincendo, in una gara del circuito internazionale, si può volare, a novembre, negli Stati Uniti. Per me conquistare il pass vuol dire coronare un sogno sportivo come atleta, ma anche riuscire a rendere sempre più visibile e popolare lo sport del culturismo in Italia”.