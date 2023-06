Giochi Europei, trionfo Bartolomei nel tiro a volo: oro e pass olimpico

CRACOVIA (POLONIA) - Trionfo di Martina Bartolomei nel tiro a volo ai Giochi Europei di Cracovia. L'azzurra ha staccato anche il pass olimpico per l’Italia, prendendo il secondo e ultimo posto nazione a disposizione per i colori azzurri nello skeet, dopo quello assicurato da Diana Bacosi grazie al successo nei Mondiali di Osijek, in Croazia, dello scorso ottobre.