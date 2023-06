“Sakara Fight Night”, nasce il circuito di Alessio Sakara

Sakara è riconosciuto come uno dei più grandi atleti della sua disciplina, un'icona globale che ispira milioni di persone con il suo talento, la sua dedizione e la sua etica di lavoro instancabile. La sua esperienza, il suo carisma e la sua popolarità (è noto al grande pubblico anche per la conduzione del fortunato programma tv di Canale 5 “Tu Si Que Vales”) intendono contribuire ad elevare ulteriormente il livello di eccellenza e professionalità degli sport da combattimento in Italia e all’estero.

Donato Milano, Presidente Federkombat: “Siamo orgogliosi di aver dato vita a questo progetto di collaborazione e di cooperazione con Alessio Sakara, un sodalizio che promette di portare benefici importanti sia alla federazione che a tutti gli appassionati degli sport da combattimento. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per costruire un futuro ancora più radioso per il nostro movimento”.

Il “Legionario” coopererà con Federkombat in vari progetti e iniziative. Questo includerà la partecipazione a campagne di sensibilizzazione, eventi di promozione, clinic e sessioni di allenamento speciali per atleti emergenti, ma soprattutto per promuovere tra i giovani i valori fondamentali dello sport, come la lealtà, il fair play e l'inclusione: “Attraverso il ‘Sakara Fight Night’ miriamo a ispirare una nuova generazione di atleti e appassionati – spiega Sakara - incoraggiare la pratica sportiva come mezzo di crescita personale, di integrazione sociale e di realizzazione dei propri sogni. Credo nel talento italiano, vogliamo offrire un’opportunità in più ai nostri giovani per emergere a livello nazionale e internazionale”.