Al via l'Europeo femminile di Polo: l'Italia batte l'Inghilterra

Punta Ala come il Maracanà. Il pubblico in delirio per l’esordio vittorioso – anzi, trionfale – della Nazionale italiana al Ladies FIP European Polo Championship. Le Azzurre, guidate da Franco Piazza a bordo campo e con il capo équipe Alessandro Giachetti a soffrire sulle tribune del Centro Ippico, hanno superato 7-6 l’Inghilterra al termine di una partita emozionante e con mille colpi di scena. «Sono senza voce – ammette Piazza –. Queste ragazze sono straordinarie. Era importante iniziare bene, perché in una competizione di quattro giorni la prima partita è fondamentale». A trascinare l’Italia, campione d’Europa in carica, i quattro gol di Maitena Marré e i tre di Camila Rossi. «È stata una partita molto combattuta, anche perché l’Inghilterra è da sempre una delle avversarie più dure da affrontare – le parole di Maitena –. Il mio colpo preferito? Non ce n’è uno in particolare, si scende in campo e si va a vincere, non importa come».