Bodybuilding: Andrea Presti per il terzo anno consecutivo a Mr. Olympia

Per il 3° anno consecutivo Andrea Presti, icona del bodybuilding italiano, si qualifica a “Mister Olympia” (la più importante manifestazione internazionale di culturismo si tiene, con cadenza annuale, negli Stati Uniti, a partire dal 1965), quest’anno in programma dal 2 al 5 novembre 2023, ad Orlando (in Florida/USA), presso l’Orange County Convention Center. L’atleta azzurro ha vinto il “Mr. Big Evolution Pro” di Estoril in Portogallo, una delle gare più importanti, in ambito europeo, del circuito IFBB Pro (International Federation of Bodybuilding & Fitness), riuscendo così a bissare i successi ottenuti, nella stessa competizione, nel 2021 e nel 2022. Presti ha sfidato i big del settore nella categoria “Open” bodybuilding (ovvero senza limiti di peso)



“La vittoria in Portogallo è un traguardo storico a livello personale, perché corona tanti sacrifici compiuti, ma è anche motivo di grande orgoglio, perché, per la 3a volta in tre anni, potrò rappresentare l’Italia negli USA, il mercato di riferimento del bodybuilding mondiale. Quest’anno poi, rispetto al recente passato, accedere alle finali di Mister Olympia era doppiamente difficile. Bisognava obbligatoriamente (per regolamento), infatti, conquistare almeno una vittoria nel calendario 2023 della IFBB Pro. La felicità quindi è doppia perché ho vinto in Portogallo, dove ho conquistato questo 1° posto per il 3° anno consecutivo” dichiara Andrea Presti. “Parallelamente è una vittoria per l’intero movimento, perché so di poter rappresentare uno sport in forte crescita. Una disciplina, tra l’altro, che può ancora crescere ancora molto e la partecipazione a Mister Olympia è un biglietto da visita unico, oltre che un acceleratore emozionale per tanti giovani che intendono avvicinarsi, nel presente e nel futuro, alla specialità. Il traguardo appena conquistato non è solo una vittoria a titolo personale, ma quella di un intero team che mi segue durante l’anno. Sotto il profilo tecnico-agonistico, un ringraziamento speciale va al mio coach. Mauro Sassi è una guida, oltre che un amico, e mi spinge, ogni giorno, a migliorarmi, partendo da un corretto percorso motivazionale e di disciplina mentale”.



Il campione bresciano sta portando, già da diversi anni, il culturismo tricolore ai vertici mondiali (dopo 28 anni dall’ultima partecipazione, al Mister Olympia, da parte un atleta italiano) ed è un punto di riferimento per migliaia di praticanti del settore. L’atleta azzurro (originario della Val Camonica, e cresciuto, da giovane, nel judo, prima di scegliere il culturismo) aveva conquistato, nel 2022, la qualificazione al più importante trofeo mondiale di specialità vincendo proprio il “Mister Big Evolution Pro”, in Portogallo (Estoril), sotto la guida del coach Mauro Sassi.