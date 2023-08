Shock in Inghilterra: la prova di nuoto fa ammalare gli atleti, il motivo

SUNDERLAND (INGHILTERRA) - È bufera sull'ultimo World Triathlon Championship Series svolto a Sunderland, in Inghilterra, che si è concluso con 57 atleti ammalati tra fortissimi attacchi gastrointestinali e attacchi di diarrea. La tappa, valida per le qualificazioni ai giochi olimpici di Parigi 2024, è stata caratterizzata da un tratto marino con una qualità pessima dell'acqua. Questo sarebbe il motivo dei quasi 60 atleti ammalati, con l'acqua inquinata che non aveva neanche superato i test sanitari.