BAKU - Medaglia per J essica Rossi al Campionato del Mondo di Trap a Baku, in Azerbaijan. L'azzurra ha chiuso al secondo posto conquistando la medaglia d'argento .

Oro alla cinese Lin Yi

Rossi, che andava a caccia del suo quarto Titolo Iridato della carriera, in finale ha chiuso con il punteggio di 39/50. Medaglia d'oro per la cinese di Taipei Chun Lin Yi con 40/50. Bronzo per la tedesca Kathrin Murche con 28/40.