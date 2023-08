Tiro a volo: argento mondiale per Jessica Rossi

BAKU (Azerbaijan) - Jessica Rossi continua a tenere alto il nome dell’Italia. L’atleta delle Fiamme Oro conquista la sua quinta medaglia iridata . L’ex campionessa olimpica di Londra 2012 - che ha già ottenuto la carta olimpica per le prossime Olimpiadi di Parigi - questa volta deve accontentarsi del secondo gradino del podio mondiale, superata dall’atleta di Taiwan Chun Lin Yi.

La gara del tiro a volo

E’ stata una sfida in cui l’azzurra ha provato a conquistare il titolo mondiale colpo su colpo. Decisivi per l’atleta di Crevalcore l’ultima serie di dieci piattelli che ha consegnato la medaglia d’oro all’avversaria. Jessica Rossi alla fine ha collezionato uno score di 39/50, Chun Lin Yi è riuscita a colpire un piattello in più (40/50). Sul gradino più basso del podio c’è la tedesca Kathrin Murche (bronzo con uno score di 28/40.