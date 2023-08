Capello incorona Roma 2024: "Sarà un evento mondiale"

"Prepariamoci a far diventare Roma 2024 un evento mondiale". Da un grande maestro di calcio Fabio Capello arriva un messaggio rivolti agli amanti dell'atletica. L'ex allenatore ha registrato un video pubblicato dai canali social ufficiali degli Europei di Atletica in programma la prossima estate a Roma, dal 7 al 12 giugno 2024. "Ho guardato i Mondiali di Budapest - spiega Capello - che meraviglia vedere gli atleti saltare, lottare, esultare, piangere. Credo che l'atletica sia una cosa unica, io guardo tutti gli sport in televisione perché ammiro gli atleti e chi fa sacrifici per raggiungere degli obiettivi. Abbiamo Roma 2024, che sarà un campionato europeo importantissimo. Prepariamoci a farlo diventare un evento mondiale" chiude l'ex tecnico della Roma.