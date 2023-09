Viterbo tra sport, salute, alimentazione e... "Giocavamo pe' strada": con la Vezzali

Un week end all'insegna dello sport per Viterbo, che si appresta a risolvere definitivamente la vicenda dello stadio "Rocchi" e si prepara ad affrontare un piano di investimenti rivolti anche all'ambito dell'impiantistica. Questa mattina alle 13, a Palazzo dei Priori, sede del Comune, è stata l'occasione per svelare la "due giorni" di sabato e domenica. Cominciamo da sabato pomeriggio con “Sport, Salute, Alimentazione: Scienza in movimento”, evento organizzato dal Comune insieme all’Università della Tuscia. C'è da dire che la sindaca Frontini, con il suo gruppo di lavoro, sta portando avanti un progetto fatto di momenti di confronto su grandi temi di attualità, arricchiti dalla presenza di personaggi pubblici. Ebbene sabato dalle 17, presso l’Auditorium della Fondazione Carivit, a Valle Faul avrà vita una “due ore” in cui Fabio Massimo Splendore, giuornalista del Corriere dello Sport, intervisterà Valentina Vezzali, simbolo dello sport italiano vincente e regina della scherma e del fioretto a livello internazionale tra gli Anni Novanta e i Duemila. A seguire un talk show, moderato da Emanuele Usai, in cui si uniranno la ricercatrice universitaria Lara Costantini, la psicologa clinica e dello sport Sara Raffele e Licia Fertz, celebre nonna social, influencer e scrittrice. In apertura i saluti del presidente della Fondazione Carivit Luigi Pasqualetti, del Magnifico Rettore della Tuscia Stefano Ubertini e la delegata alle pari opportunità del Comune di Viterbo Melania Perazzini.

Ma ieri, a Palazzo dei Priori, è stata l'occasione per presentare anche l'evento che domenica chiuderà il cerchio del week end di sport per i cittadini viterbesi. Lo spazio di Valle Faul diventerà un campo interdisciplinare a cielo aperto, tra calcio, baseball, volley, tiro con l’arco, basket, ginnastica artistica e tanto altro ancora: "Giocavamo pe' strada” è questo lo slogan dell'iniziativa. Foto di rito in Comune per la sindaca Frontini, l'assessore alla qualità degli spazi urbani con delega allo sport Aronne, il vice presidente del centro nazionale sportivo Libertas, Simone Bonolo e il direttore di Decathlon, Michele Spinello e il fiduciario Coni di Viterbo, Carlo Carbonari, i tre partner dell'iniziativa. «Un appuntamento – ha spiegato la sindaca Frontini – che giarda al recupero dello spazio urbano di Valle Faul, che diventerà uno spazio di sport, benessere e inclusione. L'idea è quella della riqualificazione della città guardando ad una qualità della vita sempre più alta». «Lo spirito di questa giornata - ha spiegato l'assessore Aronne, che l'ha pensata e "costruita" - è quello di tornare alla strada, quel che basta per poter fare sport, senza troppi altri orpelli. E infatti il logo di "Giocavamo pe' strada” sono quei due cerotti preziosissimi quando ci sbucciavamo le ginocchia. Decathlon ci fornirà tutte le attrezzature che il Comune acquisterà ad un prezzo bassissimo, e che poi doneremo alle scuole». Michele Spinello ha raccontato l'impegno di Decathlon: «Sono sette anni che stiamo a Viterbo – ha continuato Spinello – e da quest’anno abbiamo cercato di essere un punto di incontro in città. E puntiamo alla realizzazione di un evento differenziante per questo e per i prossimi anni». Ha chiuso Bonolo, la voce di Libertas. «In mattinata le persone potranno usare liberamente le strutture a disposizione per i vari sport e ci saranno istruttori sul posto come possibile supporto. Nel pomeriggio ci saranno eventi sportivi, con gli stand tra i quali mi fa piacere sottolineare la presenza dell’Admo”.