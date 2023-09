Tigist Assefa vince la maratona di Berlino: il bacio alle scarpe è da record

Un successo da condividere con le proprie scarpe. Griffate Adidas. Alla maratona di Berlino l'etiope Tigist Assefa vince e firma il nuovo record del mondo, chiudendo la gara in 2h11'53": un primato che batte il precedente, che durava dal 2019 con Brigid Kosgei a Chicago, per soli 2'. Una giornata storica per la Assefa, quella vissuta oggi in Germania durante la 49esima edizione della maratona tedesca, che le permette anche di bissare il trionfo dello scorso anno. Accanto a lei, sul podio anche la keniana Sheila Chepkirui (2h17'49") e la tanzaniana Magdalena Shauri (2h18'41").