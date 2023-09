Per una vacanza attiva e sportiva di lusso

Perfettamente integrato nella vibrante natura delle Seychelles: così si presenta, in tutta la sua preziosa eleganza, il Constance Ephelia . La struttura firmata Constance Hotels & Resorts, gruppo alberghiero leader nell’ospitalità di lusso nell’Oceano Indiano, sorge su due delle più belle spiagge dell'isola di Mahé. Una realtà che vanta un susseguirsi di paesaggi diversi all’interno dello stesso resort, in grado di incontrare il favore anche di ospiti con gusti differenti. Il tutto all’insegna di una vera vacanza, attiva e sportiva. Al Constance Ephelia si trova così una gamma pressoché infinita di opzioni per rendere indimenticabile il proprio soggiorno: si passa dai piaceri per il palato all’intenso relax garantito dalla Constance Spa, la più grande dell’Oceano Indiano con ben 5.000 mq votati al relax, dove esclusivi trattamenti rigenerano anima e corpo degli ospiti.

Indimenticabile vacanza sportiva

Ma, come detto, il Constance Ephelia rappresenta un vero paradiso per i visitatori amanti dello sport. Oltre alla palestra attrezzata, un tempio per i cultori del fisico, sono ben 4 i campi da tennis su cui è possibile sfidare i propri amici. Anche i principianti possono avvicinarsi al tennis, grazie alle lezioni individuali o di gruppo con maestri qualificati. Le biciclette e le passeggiate, poi, rappresentano un ottimo modo per lasciarsi incantare dalla bellezza sorprendente delle Seychelles, mentre i più avventurosi possono sperimentare l’arrampicata o la zip line, per un’esperienza adrenalinica e mozzafiato, sospesi tra cielo e mare. Tanti anche gli sport acquatici, motorizzati e non come il catamarano, oppure il windsurf, per lasciarsi trasportare dalla forza del vento che soffia sull’Oceano Indiano e il kayak tra le mangrovie per esplorare la natura rigogliosa da un punto di vista inedito e avvincente. Nell'ampia gamma di attività in mare non mancano le immersioni e lo snorkeling. E gli ospiti che si divertono a sperimentare nuove attività non possono perdersi il Float Fit, disciplina acquatica ideata da due sportivi appassionati di fitness. Al Constance Ephelia è quindi possibile eseguire i classici esercizi yoga su una superficie fluttuante. Ma anche praticare lo yoga tradizionale, all’alba e al tramonto, all’aria aperta sulla sabbia a pochi passi dalle onde dell’Oceano. Sono anche disponibili lezioni e sessioni di meditazione guidata per prendersi cura di corpo e mente, circondati dalla bellezza mozzafiato delle Seychelles.

Momento benessere

Al Constance Ephelia mercoledì è il giorno della settimana interamente votato al benessere grazie al Wellness Wednesday, il My Constance Moment che propone una serie di esperienze volte a rilassarsi e a riconnettersi con sé stessi e la natura: dagli allenamenti in palestra alla stretching posturale, dallo yoga all'alba o al tramonto alla meditazione guidata all’aria aperta, per una connessione mistica tra corpo, mente e natura.