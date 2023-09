Teqball, la Lazio vice Campione d'Italia

Il 23 e 24 settembre si sono svolti a Lignano Sabbiadoro (UD) i primi campionati italiani Assoluti di Teqball, la disciplina a metà fra calcio e tennis.

Recentemente il Teqball è stato riconosciuto dal CONI, e sta crescendo rapidamente a livello mondiale annoverando fra i propri testimonial grandi ex calciatori fra cui Ronaldinho .

Il campionato italiano ,patrocinato dalla FIGEST, è stato disputato sia sulla sabbia, in versione beach, che nella classica versione indoor, ed ha visto la SS LAZIO TEQBALL chiudere con quattro medaglie:

nel singolare maschile Vincenzo Streppone ha conquistato il bronzo indoor e l’argento nella versione beach, mentre il doppio maschile - composto da Streppone e dall’altro atleta biancoceleste Nicola Carlini - ha conquistato l’argento indoor.

“Questo è un risultato che testimonia il grandissimo lavoro svolto dagli atleti insieme al nostro direttore tecnico Gianni Ieradi a cui va il mio personale ringraziamento – le parole del Presidente della S.S. Lazio Teqball Andrea Paolini -. Stiamo portando avanti una serie di iniziative finalizzate a far crescere questa disciplina nel nostro Paese, non soltanto come sport ma anche come veicolo di inclusione sociale”

Ne è prova il progetto “EU Teq Games”, cofinanziato dalla Commissione Europea, attraverso il quale la Lazio Teqball diffonde negli istituti scolastici questa disciplina, affinché i più giovani appassionarsi ed iniziare a praticarlo sin dall’adolescenza scegliendolo come sport principale.

La Lazio Teqball, inoltre, è in contatto con la Federazione Internazionale (FITEQ) per ospitare nel prossimo futuro una tappa dell’ European Teqball Tour a Roma dove parteciperanno i migliori atleti del panorama europeo e sarà dato spazio anche alla disciplina del Parateqball che coinvolge atleti diversamente abili, aspetto quest’ultimo su cui il Teqball è fortemente orientato.