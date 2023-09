Il Prefetto Tagliente: "Bene lo sport in Costituzione, ora diamo dignità all’Inno di Mameli"

Sport in Costituzione, un contributo alla qualità della vita

Il 20 settembre il Parlamento ha approvato la modifica all’art. 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Non è la prima e, si spera nemmeno l’ultima, riforma costituzionale. Con la Legge 11 febbraio 2022, n. 1 sono state apportate modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. In estrema sintesi l’art. 9 ora tutela anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni e l’art. 41 prescrive che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, oltre che in danno della sicurezza, la libertà e la dignità umana, già previsti. Il 20 settembre 2023, finalmente, con il voto unanime del Parlamento, anche Lo sport è entrato nella Carta che unisce gli italiani. Insieme alla scuola, all'arte, alla scienza, all’ambiente lo Stato riconosce all'attività sportiva il suo ruolo fondamentale nella crescita della comunità nazionale. Lo Sport in Costituzione rappresenta, un valore assoluto anche come contributo per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità. È di tutta evidenza che la promozione e il sostegno dell’attività sportiva rappresenta una delle politiche cruciali sia per lo sviluppo della personalità umana che per la crescita sostenibile e inclusiva del Paese. La pratica sportiva infatti è anche una dei via d’uscita dalla noia, dall’abbandono scolastico e dal degrado etico e morale che rischiano di mettere in crisi il futuro dei nostri figli. Lo sport è sicuramente uno dei mezzi per tentare di gestire la noia, l’abbandono scolastico e anche per ridurre il processo di emulazione di influencer senza filtri sui social e cattivi educatori che, con un linguaggio e atteggiamenti violenti, stanno causando una vera e propria emergenza sociale minorile. Bullismo e bande giovanili sono ormai una realtà con la quale famiglie, scuole e istituzioni si trovano ad affrontare su tutto il territorio nazionale.

Inno di Mameli, serve dignità costituzionale

Sono convinto che lo sport oltre ad essere un diritto fondamentale, grazie alla sua grande popolarità di vasta portata, è in una posizione ideale per contribuire anche alla prevenzione della violenza giovanile, rafforzando i legami sociali, il rispetto, la solidarietà. Lo sport può incidere in modo determinante sul malessere di tanti ragazzi che cadono nella rete della peggiore emulazione dei cattivi educatori. Insieme alla famiglia e alla scuola, costituisce l'asse dei tre principali ambiti di formazione dei ragazzi, affinché da adulti diventino cittadini consapevoli. L’impegno sportivo, con le sue buone prassi educative, rafforza l'equilibrio del giovane e trasmette al contempo i sani valori positivi di condivisione e di rispetto. Praticare una disciplina sportiva è anche un’occasione per sentirsi protagonisti del contesto sociale in cui si vive e accresce l'autostima. D’altronde, l'antica espressione latina “mens sana in corpore sano” sta proprio a richiamare la stretta relazione tra benessere mentale e fisico. E anche per questo che ritengo importantissimo il riconoscimento a livello costituzionale del valore educativo dell'attività sportiva. Mi piace cogliere l’occasione di questa importante riforma costituzionale per ricordare che anche il Canto degli Italiani merita la dignità costituzionale. L’articolo 12 della Costituzione, occupandosi dei simboli della Repubblica, stabilisce che la bandiera della Repubblica è il Tricolore italiano. Si tratta, però, di un articolo incompleto, in quanto i Costituenti hanno omesso di legiferare in relazione all’Inno nazionale, che è rimasto ignorato, per centocinquantasette anni dall’Unità d’Italia, anche dalla legislazione ordinaria, che vi ha finalmente posto rimedio con la legge 4 dicembre 2017, n. 181. E bene ricordare che il Tricolore e il Canto degli italiani, sono i due elementi fondanti del patrimonio identificativo nazionale. Oltre ad essere i simboli della Nazione e delle libertà conquistate, rappresentano i sentimenti più nobili del popolo italiano. Entrambi esprimono valori che accompagnano la nostra vita anche quando non ci rendiamo conto e riemergono e si manifestano in momenti particolari. In sintesi rappresentano l’unità nazionale. Sembra quindi importante dare dignità costituzionale anche all’Inno nazionale al pari dell’ambiente e dello sport, attraverso una semplicissima aggiunta all'articolo 12 della Costituzione che l'inno di Mameli è riconosciuto quale Inno ufficiale della Repubblica.