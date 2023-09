Biliardiadi, che entusiasmo: Calangianus capitale del tavolo verde

CAGLIARI - Il grande biliardo torna in Sardegna : Calangianus ospiterà, dal 20 settembre al 1° ottobre, le Biliardiadi . La città sarda, consacratasi come una delle capitali internazionali del tavolo verde , ospita un fitto calendario di appuntamenti nel rinnovato padiglione fieristico dell' Expo . Nei dieci giorni di manifestazione sono attesi oltre 250 atleti in rappresentanza di 15 differenti nazioni .

Biliardiadi, il programma completo

L’iniziativa, organizzata dal CSB Luchy Club e dal Comune di Calangianus, sotto l’egida dell’Unione Mondiale di Biliardo, della Confederazione Europea di Biliardo, della Federazione Italiana di Biliardo Sportivo, con il contributo dell’Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, si apre con i Campionati Assoluti Individuali di Carambola (1^, 2^ e 3^ categoria, Teams) dal 20 al 24 settembre. Dal 25 al 27 sarà la volta del Campionato Italiano Individuale Biathlon per poi arrivare alla grande chiusura, in programma dal 28 settembre al 1 ottobre, con l’International Biathlon Teams Cup Open.

Biliardiadi, le parole dei protagonisti

“Siamo onorati ancora una volta di ospitare un evento sportivo internazionale. Da anni l'Amministrazione Comunale di Calangianus, da me guidata, promuove iniziative di questo spessore, con l'intento di valorizzare e dare impulso al nostro territorio”. Così Fabio Albieri, sindaco di Calangianus, commenta l'entusiasmo che ruota intorno alle Biliardiadi. “Tutto questo - sottolinea Albieri - in perfetta sintonia con l'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna che ha voluto fortemente incentivare le grandi Manifestazioni Sportive e Culturali”. Gli fa eco Paolo Scaramuzzi, organizzatore di Biliardiadi e presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling: “Ogni nuovo evento ha un carico di emozioni ineguagliabile. Anche se non è il primo che realizziamo a Calangianus, sembra sempre di essere a un debutto. Ogni volta cerchiamo di migliorare l'organizzazione", assicura Scaramuzzi che poi aggiunge: "Quest'anno poi c'è la grande novità delle due specialità che si incrociano: carambola e birilli. Siamo certi che grazie a Billiard Channel, seguiranno da tutto il mondo i nostri streaming”.

Biliardiadi, i numeri monstre in tv e sui social

Le Biliardiadi si confermano dunque un evento di portata internazionale, come testimonia il picco di 100mila telespettatori collegati in diretta lo scorso anno, in occasione delle semifinali e della finale del mondiale disputate a Calangianus trasmesse su Rai Sport, sul canale 57 del digitale terrestre. Inoltre, mediante una campagna di 'programmatic advertising' promossa non solo in Italia ma anche in Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera, il torneo internazionale di biliardo di Calangianus aveva raggiunto nella sua ultima edizione un engagement pari a 2,5 milioni di utenti. Numeri monstre e di assoluto prestigio che hanno contribuito fortemente a promuovere l’immagine della Sardegna tra i confini nazionali e in tutto il mondo. La collaborazione con Rai Sport e la campagna di programmatic advertising saranno riproposte anche nell’edizione 2023.