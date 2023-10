Sul Lago d’Orta la regata rievocativa dei primi europei di 130 anni fa

Sarà come vedere un film d’epoca, sabato prossimo a Orta San Giulio, quando si sfideranno quattro 8 con – di Italia, Svizzera, Francia e Belgio – in una regata sui 1000 metri, rievocativa del primo campionato europeo di canottaggio che si svolse giusto 130 anni fa proprio lì, sul Lago d’Orta. La Canottieri Lago d’Orta, che ha il suo pontile nel golfo della Bagnera vicinissimo al borgo da cui prende nome il lago, ha chiesto la collaborazione della Federazione Italiana Canottaggio, presieduta da Giuseppe Abbagnale, proponendo questa rievocazione per arricchire un altro appuntamento classicissimo, che avrà luogo sempre nel weekend: la diciassettesima edizione dell’ Orta Lake Challenge – Memorial Don Angelo Villa 023. Ma andiamo con ordine. Sarà un lungo weekend di sport, con un “prequel” venerdì 13, fortemente voluto dal Comitato organizzatore, presieduto dall'ex iridato Stefano Basalini e da Antonio Soia, storico presidente della Canottieri: si tratta di un Meeting interscolastico di remoergometro “Laura Bianchi”, una competizione tra le Rappresentative degli Istituti scolastici del territorio, con staffette miste, integrate da Atleti disabili e da Campioni Olimpici e Mondiali.