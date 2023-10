Dal Coordinamento nazionale degli EPS, allarme sul sistema sportivo italiano

L'istanza, che riveste un carattere di urgenza, trae origine dal recente caso, sul quale gli Enti hanno espresso preoccupazione, della nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute di un soggetto recentemente radiato da un Ente di Promozione Sportiva (Asi) per gravi violazioni del codice etico e successivamente ricollocatosi come direttore generale in un altro Ente (Libertas).

La nomina in questione, del dottor Fabio Caiazzo, pone due questioni di fondamentale importanza per l'ordinamento sportivo: la valenza di una pronuncia degli organi di giustizia interni ad un Ente di promozione, e la sua estendibilità all'intero ordinamento giuridico sportivo; l'evidente conflitto di interesse in capo ad un soggetto che non appare in giuste condizioni di terzietà per esercitare il ruolo di amministratore di una società che stabilisce i criteri ed eroga contributi pubblici agli enti di promozione sportiva.