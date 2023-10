Straordinaria Italia: 7 medaglie ai Mondiali di fotosub e videosub!

Le 7 medaglie azzurre

Nel Mondiale di Fotografia Subacquea, Guglielmo Cicerchia, coadiuvato dalla modella Iwona Molsa, ha conquistato l’oro sia nella categoria “foto creativa” che nella categoria “grandangolo con modella”, laureandosi così campione mondiale di entrambe le specialità. Molto bene anche l’altro fotografo azzurro in gara, vale a dire Francesco Sesso, autentico veterano di questa Nazionale, che, unitamente alla modella Cristina Condemi, ha conseguito l’argento nella categoria “grandangolo con modella”. Ad accaparrarsi le altre quattro medaglie sono stati i componenti il team azzurro di video sub e, più specificatamente, Antonio Palermo, che, al suo esordio in una competizione iridata, ha portato a casa ben due medaglie, una d’oro nella categoria “Documentary”, di cui è divenuto campione mondiale con il film “La Isla Bonita”, e una d’argento nella categoria “Short Movie”, ed Enrico Rabboni, vincitore con il film “Humans” di due bronzi, uno nella categoria “Movie” e uno nella categoria “Short Movie”.

Italia prima nel medagliere

Da segnalare che, in virtù dei piazzamenti conseguiti da Palermo e Rabboni, coadiuvati dai rispettivi assistente e modella, Roberto Grandoni e Loredana Iurianello, l’Italia ha ottenuto il primo posto nel medagliere finale del video subacqueo, davanti a Nazioni quotatissime come la Spagna, la Turchia e la Germania. Questo a riprova di come la scuola videografica italiana, al pari di quella fotografica, sia sempre all’avanguardia e abbia degli interpreti di altissimo livello.