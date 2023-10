KiteFoil Open, a Gallipoli il campionato italiano

Al via da ieri la tappa finale del Campionato Italiano KiteFoil Open. Le gare sono in corso di svolgimento a Gallipoli nello specchio d'acqua antistante l'Ecoresort Le Sirene. Sempre ieri, nel giorno in cui il Circolo Velico Ecoresort Le Sirene presieduto da Gabriele Lazzari unitamente al direttore sportivo Francesco De Blasi, organizzatore dell'evento, festeggia i primi dieci anni dalla sua nascita, si sono disputate le prime prove dei 14 partecipanti, proseguite oggi. Domani giornata conclusiva quando saranno assegnati i titoli italiani.