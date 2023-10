Corri con Ema, il grande successo della corsa benefica non competitiva al Tre Fontane

“Infinito Amore da Emanuele Ciccozzi onlus” è oggi, dopo quasi otto anni dalla sua nascita, una realtà concreta a sostegno della divisione Onco-ematologica dell’ Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma , dal quale è riconosciuta, e ove assiste e si dedica alle famiglie e ai bambini affetti in particolare dalle leucemie, i linfomi, i neuroblastomi e dalle altre malattie oncologiche. Il ruolo di “Infinito Amore” è essenziale per intercettare i bisogni delle famiglie e per far conoscere tutti i servizi pensati per loro e per i loro piccoli, con l’obiettivo di migliorare la loro qualità della vita.

Il 28/10 si è svolta presso lo stadio di atletica delle Tre fontane la corsa benefica non competiva articolata in quattro categorie: Under 12, Over 65, Donne e Uomini in ricordo di Emanuele Ciccozzi nel giorno in cui avrebbe compiuto 18 anni. "Corri con Ema" e' stata una fantastica occasione per essere parte di un evento sportivo dedicato a chi ha voglia di fare sport e allo stesso tempo, essere parte di un bell’evento di solidarietà. “Corri con Ema” è stata concepita per la partecipazione di tante famiglie, bambini, atleti e per chiunque abbia avuto voglia di divertirsi. Al termine della corsa si è esibita la band romana La scelta per ricordare Emanuele e concludere il bell'evento patrocinato dall'assesorato grandi eventi, sport e spettaccolo e dalla Fondazione Bambino Gesù.