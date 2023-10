Che cosa è il pickleball e cosa c'entra con la morte di Matthew Perry

Se, ed eventualmente quanto, c'entri o meno con la morte di Matthew Perry saranno gli esami a stabilirlo. Ma i siti americani fanno sapere che ieri mattina l'attore che interpretava Chandler di Friends, come ultima cosa, aveva fatto sport per due ore. E aveva giocato a Pickleball, una nuova disciplina che, non solo in America, sta prendendo sempre più piede.

Cosa è il pickleball e come si gioca

Il Pickleball è un mix tra padel e tennis e si gioca con una pallina e due racchette all'interno del campo da Badminton. Si può giocare in coppia, da soli, all'aperto o al chiuso e secondo il sito di Nike "nel 2022 la partecipazione nel pickleball tra gli americani è raddoppiata, con un incremento pari a quasi il 159% in tre anni. Per giocare a pickleball servono racchette più grandi di quelle da ping-pong ma più piccole di quelle da tennis, e possono essere in legno, plastica, fibra di carbonio o altri materiali. La pallina in plastica traforata è più o meno grande come una palla da baseball".

Quanti punti servono per vincere a pickleball

Per vincere una partita di pickleball occorre arrivare a 11 con uno scarto di almeno due punti.

Tutti pazzi per il pickleball: fa bene?

Sempre secondo il sito di Nike, il pickleball ha questi benefici sul corpo: "Uno studio del 2021, pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health e condotto su persone adulte inattive che hanno iniziato a giocare a pickleball, ha rivelato che la forza nelle loro gambe era aumentata dell'11% in sole 6 settimane di pratica. Per fare un confronto, un allenamento di calcio intenso tende ad aumentare la potenza nelle gambe del 15-16% lungo un arco di 4 mesi negli uomini più avanti con l'età".