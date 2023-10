A Roma un punto di riferimento per i gommoni made in Italy e la nautica

Il settore della nautica oggi è più alla portata di tutti, non solo grazie alla molteplicità di proposte pensate per soddisfare le esigenze del singolo, di una coppia o di famiglie numerose. Ma anche e soprattutto per aver avviato un percorso teso ad andare incontro, dal punto di vista economico, al cliente finale . L'accessibilità alla nautica da diporto del macro universo dei gommoni è acclarata. Lo sa bene Nwc Marine, azienda romana che ha deciso di guardare al futuro puntando sugli investimenti da un lato, e sul rapporto qualità-prezzo dall'altro, mettendo sempre il cliente al primo posto e cercando di trovare la soluzione per dare un sorriso a tutti gli appassionati di nautica. Concretizzando sinergie con cantieri nautici che hanno scritto la storia del made in Italy in fatto di artigianalità e tradizioni , come i gommoni BSC, per offrire al cliente finale l'eccellenza al giusto prezzo.

BSC ha alle sue spalle una storia importante da raccontare in fatto di gommoni ed offre una gamma per appassionati ma anche per coppie e famiglie. BSC è sinonimo di cura del dettaglio, lavorazioni artigianali ed indiscutibile qualità del prodotto ed Nwc Marine è rivenditore esclusivo ufficiale nel Lazio del marchio BSC. Il brand BSC è nato grazie all'intuizione di Roberto Colzani, grande appassionato di mare e di campeggio nautico, che ha costruito nel corso degli anni una realtà solida e molto conosciuta, apprezzata per la sua grande affidabilità; e per la produzione di gommoni di altissima qualità costruttiva che avviene esclusivamente in Italia, in provincia di Como, utilizzando materiali all'avanguardia e pensando ad ogni dettaglio, dalla struttura tecnica alla preziosa ed invitante linea estetica. Nulla in BSC viene lasciato al caso ed è questo il segreto dei numerosi modelli che escono dal cantiere di "Colzani Gommoni", come gli appassionati del settore nautico sono soliti chiamare questa impresa in omaggio al suo fondatore.

Presso lo showroom di Nwc Marine a Fiumicino è possibile toccare con mano il risultato di questo meticoloso lavoro. I modelli proposti sono molteplici, dai gommoni idonei alla guida senza patente alla linea TURISMO, da 4,60 mt a 10,60 mt, frutto di un importante lavoro e di ottimizzazione degli spazi, ideale per vivere il mare in famiglia o tra amici. Una gamma in continua evoluzione ma che conserva un gusto tradizionale senza rinunciare alla cura del dettaglio. Con un occhio di riguardo per chi è alla ricerca del lusso senza eguali, grazie agli splendidi modelli della gamma B con il B-1 e B-2. Materiali e finiture di qualità, design ricercato ed innovativo, soluzioni pratiche e funzionali: queste sono le caratteristiche della nostra GAMMA B. Nei modelli di questa linea sono concentrati stile, eleganza e comodità per offrire una navigazione stabile, morbida sull’onda ed estremamente piacevole anche alle velocità più audaci.

Grazie all’esperienza maturata e al personale specializzato Nwc Marine offre ai propri clienti servizi di assistenza su barche e motori, comprese lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nwc Marine è anche un nuovo punto di riferimento per la vendita di motori fuoribordo, con servizio di assistenza a 360°, officina mobile e un vasto magazzino con ricambi originali per tagliandi e manutenzione. Nwc Marine è infatti Point Suzuki con disponibilità di tutta gamma dei fuoribordo dal 2,5 al 350 hp della casa giapponese e Mercury per poter scegliere tra i fuoribordo della casa americana con una gamma dal 2,5 al 600 hp. Nwc Marine con il suo cantiere nautico si trova in Via della Scafa 19 a Fiumicino e con il suo punto vendita motori, ricambi e gommoni all’interno del Porto Turistico di Roma sul Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 ad Ostia , interno del porto 811.