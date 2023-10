Andrea Presti in finale per il terzo anno consecutivo a "Mister Olympia"

Per il 3° anno consecutivo, l’azzurro Andrea Presti parteciperà a “Mister Olympia”, in programma all’Orange County Convention Center di Orlando (Florida/USA), da giovedì 2 a domenica 5 novembre 2023, nella categoria “Open” (ovvero senza limiti di peso per gli atleti iscritti). Da sempre è il titolo più importante e popolare nel mondo del culturismo (organizzato dall’americana IFFB Pro League).



“Sono orgoglioso di essermi qualificato a Mister Olympia, da sempre la “gara delle gare” nel mondo del culturismo. E’ un successo sportivo personale, ma anche per il movimento del bodybuilding italiano di cui rappresenterò i colori negli Stati Uniti. Aver raggiunto questo prestigioso risultato è stato ancora più difficile, perché, a differenza degli anni precedenti, per entrare in finale bisognava obbligatoriamente vincere un evento del circuito IFBB Pro. A riprova di quanto sia sempre più difficile centrare l’ingresso nella fase finale di Orlando. Più in generale sono anche l’unico azzurro al mondo ad essermi qualificato per tre volte consecutive (dal 2021 al 2023) e intendo sfidare i migliori della specialità provenienti da tutti i continenti. Un risultato raggiunto con determinazione e grandi sacrifici non solo a livello fisico, sotto la costante guida del coach Mauro Sassi. La finale di Orlando sarà anche uno spot unico per la promozione di questo sport nel nostro Paese, dove stiamo assistendo ad un vero e proprio boom soprattutto tra i più giovani” ha dichiarato Andrea Presti.