Roma Vis Nova affronta Iren Quinto a Genoa dopo il ko con Savona

Dopo la sconfitta con Savona c’è voglia di cambiare pagina, di riscatto. È giunto il momento di muovere la classifica e di cambiare pagina. Sabato i leoni andranno a Genova contro l’Iren Quinto (gara in programma alle ore 18.00), gara valida per l’ottava giornata di andata di A1. La squadra ligure in questo inizio di stagione ha collezionato tre vittorie e quattro sconfitte, è andata a segno contro Astra Roma, Catania e Camogli. Tra i giocatori più pericolosi in fase offensiva troviamo Molina Rios, ma la Roma Vis Nova deve giocare come sa, esser consapevole della propria forza e del proprio gioco. Non sarà una gara facile in un campo ostico, ma i ragazzi di Calcaterra devono sfruttare ogni occasione per fare punti e risalire la china. Il pensiero alla vigilia del mancino Simone Russo: “Ci dobbiamo far trovare pronti a livello fisico e tattico, in questo campionato si gioca con grande intensità, siamo una squadra con giovani interessanti, possiamo crescere e migliorare. Lavoriamo bene per tre tempi, poi nell’ultima parte caliamo molto, dobbiamo migliorare in mentalità, forza e ritmo, che non dobbiamo mai abbassare. Serve la costanza per tutto l’arco della gara. È un altro mondo rispetto alla passata stagione, in A1 ci sono i più forti. Per me si tratta della prima volta, devo lavorare e dare tutto. A Genova sarà una bella sfida, siamo pronti, andiamo in Liguria per confermare quanto abbiamo fatto finora, loro sono preparati e ostici con giocatori importanti. La nostra arma segreta è la testa, decide tutto. Dobbiamo entrare con lo spirito giusto”.