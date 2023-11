Al via la 18ª edizione dei Campionati Universitari di Roma

ROMA - Mens sana in corpore sano. Nei prossimi giorni a Roma andrà in scena una mini Olimpiade per gli studenti universitari. Presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi Link è stata presentata la 18ª edizione dei Campionati Universitari di Roma. Ben 15 gli atenei coinvolti: Campus Bio Medico, Cattolica, Europea, Foro Italico, John Cabot, La Sapienza, Link, Luiss, Lumsa, Roma Tre, American University, UnInt, UniCamillus, Rome City e Associazione Erasmus.