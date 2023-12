Biathlon, Italia quarta nella staffetta a Hochfilzen

ROMA - Quarto posto dell'Italia nella staffetta maschile di Hochfilzen, in Austria, tappa della coppa del mondo di biathlon. A precedere gli azzurri, nell'ordine, le squadre di Norvegia, Francia e Germania. Il quartetto Laegreid/T.Boe/J.Boe/Christiansen ha raggiunto per primo il traguardo con il tempo di 1h15'38″5 grazie a zero giri di penalità e appena 5 ricariche. L'Italia di Elia Zeni/Didier Bionaz/Tommaso Giacomel/Lukas Hofer è rimasta a zero giri di penalità e con undici ricariche, per un ritardo complessivo di 1'24″1.