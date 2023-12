World Darts Championship 2024, si parte: il Mondiale in diretta su Dazn

ROMA - È scattato il conto alla rovescia per tutti gli appassionati delle freccette, che da domani (15 dicembre) fino al prossimo 3 gennaio potranno godersi in live streaming su Dazn il 'Paddy Power World Darts Championship 2024' , l'evento più spettacolare di sempre in programma in un luogo simbolo del Mondiale come l'Alexandra Palace di Londra. Un appuntamento che si prospetta, come ogni anno, davvero spettacolare con 96 giocatori a sfiderarsi per vincere il titolo di campione del mondo: in palio un montepremi di 2 milioni e mezzo di sterline di cui 500.000 al vincitore.

Il Mondiale di freccette in streaming su Dazn

La stessa Dazn presenta così l'evento, sottolineandone il grande riscontro a livello di pubblico di appassionati in Italia: "Il Paddy Power World Darts Championship è ormai diventato per molti un evento imperdibile. Siamo orgogliosi di rimanere il punto di riferimento del Mondiale anche per quest’anno, consapevoli del grande successo che le darts stanno avendo nel nostro Paese e dell’entusiasmo che questo sport riesce ad accendere nella community di appassionati sempre più ampia. Non ci resta che dare il via al countdown su Dazn della kermesse di freccette più attesa al mondo". Queste invece le parole di Matt Porter, Chief Executive della PDC: "Siamo lieti che i fan in Italia possano seguire il Paddy Power World Darts Championship su DAZN, anche attraverso il commento in italiano. L’attesa per il Campionato del Mondo più importante di sempre è davvero grande e il pubblico che lo seguirà sarà ancora più ampio e globale".

In gara 96 giocatori, Smith il detentore del titolo

Grande attesa, quindi, per i 96 protagonisti del Campionato del Mondo di Freccette che vedrà i riflettori puntati sul detentore del titolo Michael Smith e sul finalista della passata edizione, nonché tre volte campione del mondo, Michael Van Gerwen. Ma non solo, anche Luke Humphries, che ha vinto tre degli ultimi quattro eventi delle ultime settimane e Peter Wright, già campione nel 2020, sono gli altri favoriti in gara. Al commento del campionato mondiale, le voci di Dazn Dario Mastroianni e Giorgio Basile, insieme al commento tecnico di Giordano Reale, ex campione italiano di freccette meglio conosciuto come 'Super Giurdo'. Il Paddy Power World Darts Championship 2024 è disponibile anche nel pacchetto DAZN Start.