Messner, messaggio shock sui social: "Sono arrivato alla fine"

Il messaggio di Messner preoccupa i fan

"Me ne vado con la coscienza pulita - aggiunge Messner nel messaggio pubblicato a corredo di una foto in cui lo si vede viaggiare a bordo di una barca -, sapendo di essere stato una brava persona, di aver dato il massimo, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello. Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine".

La spiegazione dell'alpinista

E se tanti fan non nascondono la loro preoccupazione: ("Non facciamo scherzi!", "Le leggende non se ne vanno mai" sono alcuni dei messaggi dei fan) c'è chi prova a cogliere il senso profondo delle parole di Messner ("Sei un'ispirazione") che ha poi spiegato in prima persona cosa volesse dire in un'intervista al 'Corriere della Sera': "Sto bene, sono in aeroporto che sto per prendere un volo per l’India dove mi tratterrò fino alla fine dell’anno. Io sto arrivando alla fine e accetto questo fatto. Non chiudo gli occhi davanti ai fatti reali. Ma questo - ha sottolineato - non significa che io non abbia idee e progetti".