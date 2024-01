Da Sinner passando per lo scudetto del Napoli e ancora la vittoria della Coppa Davis e quella della Coppa del Mondo di Sofia Goggia. Il 2023 è stato un anno fantastico dal punto di vista sportivo e proprio per questo c'è grandissima attesa per gli Italian Sportrait Awards 2024. Tra le nomination del calcio, oltre allo scudetto degli azzurri, spicca l'impresa della Roma femminile nella categoria 'Team Top Donne' con le giallorosse vincitrici del loro primo storico scudetto e della Supercoppa.