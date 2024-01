Ecomartatona della Capitale: tre distanze per correre nella natura in una Roma tutta da scoprire

Oggi l’evento, nuovo di zecca, è nelle mani del Club Super Marathon Italia, un sodalizio nazionale che raccoglie oltre 1200 soci tra maratoneti ed ultramaratoneti e che, con certosina meticolosità ha inteso riportare nella Capitale un evento dal sapore speciale. Tre distanze nelle quali cimentarsi, dai 10,6 km per tutti, agli impegnativi 21,2 km, fino ai 42,4 km per i più preparati ed agonisti. Percorso affascinante che prenderà il via dallo Sport City Roma, l’accogliente circolo sportivo che ha messo a disposizione le sue strutture per gli organizzatori e i maratoneti, per poi dipanarsi sulla ciclabile del Portillo in direzione del Campus Biomedico, poi la passerella all’interno della Fondazione Sordi, quindi si entra direttamente all’interno dei viali universitari per passare nella Riserva Naturale Decima Malafede dove i runners si troveranno proiettati in un’area naturale di incredibile bellezza, nella quale si percorrerà un giro, completamente immersi nel verde, prima rientrare allo stesso punto sulla ciclabile, per andare in direzione sud fino alla prima rotatoria, da dove si farà ritorno dal lato opposto a Sport City Roma dove è posto il traguardo.

E’ l’occasione per scoprire e riscoprire un angolo della Capitale, spesso escluso dai più classici itinerari turistici, ma assolutamente da non perdere perché affascinante come altre mete più blasonate e gettonate della Città Eterna. Tra i big che hanno già confermato la loro presenza c’è anche il tre volte campione del mondo della 100 km, nonché di 12 edizioni consecutive della 100 km del Passatore, il romano doc Giorgio Calcaterra. Ma ci sarà anche un romano d’adozione come l’indimenticabile bomber giallorosso Roberto Pruzzo, ma sono annunciati altri podisti di grande spessore e personaggi del mondo dello sport che perfezioneranno l’iscrizione e verranno annunciati nei prossimi giorni. Al via saranno presenti la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli; la presidente del IX Municipio Teresa Maria Di Salvo; il Commissario di Roma Natura Marco Visconti. Le Distanze: 10,6 Km – 21,2 Km – 42,4 Km Orario partenza gare: Tutte le distanze prenderanno il via alle ore 09.00 Partenza e Arrivo: Sport City Roma strada del Portillo 282 Ritiro pettorali: La consegna di pettorali e pacchi gara, sarà disponibile in orario continuato dalle 14.00 alle 19.00, di sabato 27 gennaio presso il ristorante Scuderie San Carlo e dalle 7.30 il giorno successivo direttamente in area partenza – Sport City Roma.